Ещё
Охранник «Зимней вишни» рассказал подробности о пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказал подробности о пожаре 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Охранник кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин в ходе общения с журналистами в зале суда рассказал подробности о пожаре.
«Произошла сработка. В детском центре на четвёртом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвёртом этаже… Увидел на мониторе, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре», — рассказал Антюшин.
После этого, по его словам, он позвонил охраннику, который находился на первом этаже.
Антюшин добавил, что кнопка оповещения была неисправна, о чём он в рапорте сообщал руководству.
Ранее Игорь Антюшин, отец охранника Сергея Антюшина, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», в беседе с RT рассказал версию сына о произошедшем в здании развлекательного комплекса.
RT на русском: последние новости
СК просит очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове связаться со следователями Власти Кемеровской области назвали предварительную версию пожара в ТЦ ОМОН обеспечивает порядок на митинге в Кемерове
 Ещё 165 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса302
Умер Олег Анофриев50
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение