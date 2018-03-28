Охранник «Зимней вишни» рассказал подробности о пожаре

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказал подробности о пожаре

Охранник кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин в ходе общения с журналистами в зале суда рассказал подробности о пожаре.

«Произошла сработка. В детском центре на четвёртом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвёртом этаже… Увидел на мониторе, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре», — рассказал Антюшин.

После этого, по его словам, он позвонил охраннику, который находился на первом этаже.

Антюшин добавил, что кнопка оповещения была неисправна, о чём он в рапорте сообщал руководству.

Ранее Игорь Антюшин, отец охранника Сергея Антюшина, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», в беседе с RT рассказал версию сына о произошедшем в здании развлекательного комплекса.