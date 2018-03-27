Появились новые данные о сигнализации в «Зимней вишне»

Стало известно об отключении сигнализации в «Зимней вишне» за 15 минут до пожара

«В 15.55 пожарная сигнализация была отключена вручную — примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю», — передает его слова «Интерфакс». Директор компании «Системный интегратор», обслуживавшей сигнализацию в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Полозиненко заявил, что система оповещения была выключена кем-то за 15 минут до пожара.

Полозиненко подчеркнул, что последний раз пожарная система проверялась 20 марта 2018 года, после чего заявок о неполадках не поступало.

Между тем, ранее охранник торгового центра Евгений Колесников заявил, что пожарную сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня» отключили 22 марта, после того, как она дважды сработала ошибочно.

Задержанный охранник Сергей Антюшин, который якобы отключил сигнализацию, на допросе также заявлял, что сигнализацию не могли выключить, когда она срабатывала самопроизвольно, поэтому ее отключил техник.

Помимо этого сообщалось о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности торгового комплекса.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.

Возможными причинами называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.