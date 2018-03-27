Ещё
Появились новые данные о сигнализации в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно об отключении сигнализации в «Зимней вишне» за 15 минут до пожара 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор компании «Системный интегратор», обслуживавшей сигнализацию в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, Игорь Полозиненко заявил, что система оповещения была выключена кем-то за 15 минут до пожара.
«В 15.55 пожарная сигнализация была отключена вручную — примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю», — передает его слова «Интерфакс».
Полозиненко подчеркнул, что последний раз пожарная система проверялась 20 марта 2018 года, после чего заявок о неполадках не поступало.
Между тем, ранее охранник торгового центра Евгений Колесников заявил, что пожарную сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня» отключили 22 марта, после того, как она дважды сработала ошибочно.
Задержанный охранник Сергей Антюшин, который якобы отключил сигнализацию, на допросе также заявлял, что сигнализацию не могли выключить, когда она срабатывала самопроизвольно, поэтому ее отключил техник.
Помимо этого сообщалось о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности торгового комплекса.
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.
Возможными причинами называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд продлил срок задержания гендиректора «Зимней вишни» Пожарная сигнализация в кемеровском ТРК не работала неделю Совладелец сгоревшего ТЦ в Кемерово рассказал о планах открыть парк на месте трагедии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге347
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово188
Запад начал войну разведок без правил71
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово103
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение