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Полиция рассказала подробности инцидента в одном из торговых центров Ярославля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полиция рассказала подробности инцидента в одном из торговых центров Ярославля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Полиция уточнила обстоятельства инцидента, произошедшего в торговом центре «Альтаир». По словам сотрудников УМВД, конфликта между подростками не было.
— По предварительной информации, в зоне фудкорта стало плохо 19-летнему юноше. Его вывели на улицу и вызвали полицию и скорую помощь. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в наркологическую больницу. Среди очевидцев было много посетителей торгового центра, в том числе детей. Сведений о конфликтах не установлено. Проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
У очевидцев же произошедшего была другая версия: молодые люди подрались в здании самого торгового центра.
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