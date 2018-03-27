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Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»
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Источник: очаг пожара в торговом центре в Кемерове находился в игровом комплексе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Очаг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Пожар возник в игровом комплексе, в месте расположения бассейна с поролоновыми кубиками", — сказал собеседник агентства. Из-за этого практически сразу возникло сильное задымление, дым с продуктами горения заполнил помещения на четвертом этаже в течение минуты.
"Так как система общеобменной вентиляции не отключалась, это способствовало интенсивному развитию пожара", — сказал источник.
ТАСС: последние новости
Источник: очаг пожара в торговом центре в Кемерове находился в игровом комплексе Посетители ТЦ "Зимняя вишня" рассказали, что не слышали звук пожарной сигнализации Посольство в РФ: Мэй направила Путину письмо в связи с трагедией в Кемерове
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