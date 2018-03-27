Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»

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Источник: очаг пожара в торговом центре в Кемерове находился в игровом комплексе

Посетители ТЦ "Зимняя вишня" рассказали, что не слышали звук пожарной сигнализации

Посольство в РФ: Мэй направила Путину письмо в связи с трагедией в Кемерове