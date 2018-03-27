Ещё
Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Летевший из Москвы в Магас самолет экстренно сел в Волгограде 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из московского аэропорта Внуково в Магас (Ингушетия), экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
"В Волгограде из-за закурившего на борту пассажира совершил посадку самолет рейса "Москва (Внуково)-Магас", спустя 35 минут он вылетел в пункт назначения", — пояснила собеседник агентства.
По информации управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, закуривший в самолете пассажир является жителем Пермского края 1954 года рождения, он курил в туалете во время полета. Мужчина был снят с рейса и доставлен в отдел полиции.
"В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и по статье 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — говорится в сообщении управления.
Мужчине грозит до 15 суток ареста.
РИА Новости: последние новости
Детские игровые зоны в ТЦ должны находиться на первом этаже, заявил эксперт Суд продлил срок задержания управляющей кемеровского ТЦ до 72 часов В Думе уверены, что судьбы людей в Кемерово зависели не от одного охранника
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй292
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово408
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово9
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля26
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение