Один человек погиб при столкновении легковушек и автобуса в ЮАО

правоохранительных органах. Один человек погиб в ДТП в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Там столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус, сообщили Агентству «Москва»

По данным правоохранителей, авария произошла в районе дома № 39 на Варшавском шоссе по направлению в область. «В результате, по предварительным данным, погиб человек, находившийся в салоне одного из автомобилей», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается также, что сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. Сотрудники полиции занимаются выяснением причин и обстоятельств аварии.