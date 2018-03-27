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Один человек погиб при столкновении легковушек и автобуса в ЮАО
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Один человек погиб при столкновении легковушек и автобуса в ЮАО 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Один человек погиб в ДТП в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Там столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус, сообщили Агентству «Москва» в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, авария произошла в районе дома № 39 на Варшавском шоссе по направлению в область. «В результате, по предварительным данным, погиб человек, находившийся в салоне одного из автомобилей», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается также, что сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. Сотрудники полиции занимаются выяснением причин и обстоятельств аварии.
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