Подсудимый совершил самоубийство в Самарском облсуде

"26 марта в конвойном помещении Самарского облсуда был обнаружен с признаками суицида подсудимый по делу об убийстве трех женщин. Мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Проводится проверка", — сообщили в СУ СК РФ.

Подсудимый по делу об убийстве трех женщин совершил суицид в Самарском областном суде. Об этом ТАСС сообщили во вторник в СУ СК РФ по региону.