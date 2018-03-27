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Экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека
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Источник: экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Арестованному вице-спикеру нижегородского законодательного собрания, бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину предъявили новое обвинение — в похищении человека, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
В начале марта 2018 года суд арестовал бывших милиционеров Евгения Воронина и Романа Маркеев, обвиненных в похищении в 2004 году Александра Новоселова, которого они вывезли в лес якобы "в рамках оперативно-следственного эксперимента" по делу о покушении на Сорокина в 2003 году.
"Теперь дело Сорокина объединили с делом Воронина и Маркеева, то есть бывшему мэру придется ответить и за участие в похищении", — заявил источник.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Кроме того, следствие считает бывшего градоначальника взяточником. По данным следствия, будучи мэром Нижнего Новгорода, он "лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере". Взамен он гарантировал "общее покровительство и попустительство по службе".
Только за это преступление, обстоятельства которого в деталях не раскрываются, чиновнику грозит до 15 лет колонии.
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