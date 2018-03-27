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ОЗХО не получала от РФ запрос по Скрипалю
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В ОЗХО заявили, что не получали от РФ запрос по веществу из «дела Скрипаля» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Depositphotos
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что не получал запросов от РФ по данным о веществе, которым отравили Сергея Скрипаля.
"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, получал ли он обращение от РФ по данным о веществе, которым отравили экс-полковника ГРУ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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