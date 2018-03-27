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СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
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СК назвал число пропавших без вести при пожаре в Кемерово 

Рамблер 59 минут назад
Следственный комитет России назвал число пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Согласно поступившим в СК заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 67 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Спасатели обнаружили тела 59 человек, 21 из них опознаны. В СК сообщили, что некоторые тела сильно повреждены, и для их идентификации назначены генетические экспертизы.
«Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре», — говорится в сообщении.
>> Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Ранее администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре в «Зимней вишне». По данным мэрии, опознаны 25 тел погибших, 38 человек числятся пропавшими без вести.
В штабе, который создали родственники жертв пожара, называли цифру в 85 пропавших без вести. 70% из них — дети от 10 до 13 лет.
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