Поисковая операция в Кемерово завершена

В МЧС рассказали о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово

Министр отметил, что будет осуществлена перегруппировка сил, а часть подразделений продолжит работу на месте происшествия.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

Ранее в МЧС России рассказали, что в загоревшийся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово слишком поздно вызвали пожарных.