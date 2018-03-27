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Поисковая операция в Кемерово завершена
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В МЧС рассказали о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о завершении поисковой операции на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает kp.ru.
"Мы завершаем поисковую операцию", — сказал Пучков.
Министр отметил, что будет осуществлена перегруппировка сил, а часть подразделений продолжит работу на месте происшествия.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
Ранее в МЧС России рассказали, что в загоревшийся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово слишком поздно вызвали пожарных.
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