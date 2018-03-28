СК возбудил дело против украинского пранкера

Следственный комитет возбудил дело против украинца Никиты Кувикова в связи с распространенной им ложной информацией о сотнях жертв пожара в Кемерове . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что Кувиков, публикующий видеоролики в интернете под именем Евгений Вольнов, пытался «дестабилизировать ситуацию», вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших в торговом центре «Зимняя вишня».

Уголовное дело против украинца заведено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В данный момент СК намерен ходатайствовать о заочном аресте Кувикова и объявить его в розыск.