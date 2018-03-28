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СК возбудил дело против украинского пранкера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК возбудил дело против украинского пранкера 

Рамблер 1 час назад
Следственный комитет возбудил дело против украинца Никиты Кувикова в связи с распространенной им ложной информацией о сотнях жертв пожара в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СК отметили, что Кувиков, публикующий видеоролики в интернете под именем Евгений Вольнов, пытался «дестабилизировать ситуацию», вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших в торговом центре «Зимняя вишня».
Уголовное дело против украинца заведено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В данный момент СК намерен ходатайствовать о заочном аресте Кувикова и объявить его в розыск.
Накануне СМИ сообщили, что информацию о сотнях погибших в пожаре в кемеровском ТЦ распространил украинский пранкер, известный под именем Евгений Вольнов. На своей странице в YouTube украинец опубликовал ряд телефонных розыгрышей, в которых он звонит в морги и похоронные агентства Кемерова и, представляясь майором МЧС, сообщает о 300 погибших в пожаре. Со дня трагедии Вольнов опубликовал 12 видео о кемеровской трагедии, которые в сумме посмотрели более полутора миллионов раз.
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