Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге

Управляющая «Зимней вишней» заявила о возможном поджоге ТЦ

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — сказала Судденок. Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок заявила в суде, что причиной пожара стал поджог, пишет «Газета.ру»

По ее мнению, поджечь ТЦ могли подростки «разных национальностей», которые собирались группами в «Зимней вишне» и были замечены в хулиганстве.

«Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», — рассказала она.

Надежда Судденок заявила также, что двери в кинозалах никогда не запирались.

«Двери наших кинотеатров не закрывались никогда. Возможно, (люди оказались заперты) из-за технической неисправности. Возможно, потому что были магнитные замки», — сказала она.

По словам управляющей, когда начался пожар, ей звонили сотрудники и докладывали, что все находившиеся в здании люди живы и здоровы, а уже потом стали поступать сообщения о запертых кинозалах и закрытых выходах.

«Никто не сказал ни о каких о нарушениях», — подчеркнула она.

Заводской районный суд Кемерова продлил срок задержания Надежде Судденок к 48 часов до трех суток.