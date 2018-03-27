Названа причина отключения сигнализации в «Зимней вишне»

Пожарную сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово отключили 22 марта, после того, как она дважды сработала ошибочно, рассказал охранник торгового центра Евгений Колесников

Он рассказал, что 19 и 22 марта в ТРК дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Охранники прошли все помещения торгового центра, задымления не нашли. Однако отключить сигнализацию вручную не удалось. Тогда это сделал техник, который в настройках выключил всю систему оповещения, сообщает Telegram-канал Mash, приводя запись рассказа об этом охранника ТЦ Евгения Колесникова.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.

Среди задержанных в том числе охранник торгового центра Сергей Антюшин, который якобы отключил сигнализацию. Он также на допросе пояснил, что сигнализацию не могли выключить, когда она срабатывала самопроизвольно. Также он рассказал о нарушениях в ТЦ.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.

Власти Кемерово разместили всю информацию о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» для уточнения этого списка.