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Названа причина отключения сигнализации в «Зимней вишне»
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Названа причина отключения сигнализации в «Зимней вишне» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарную сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово отключили 22 марта, после того, как она дважды сработала ошибочно, рассказал охранник торгового центра Евгений Колесников.
Он рассказал, что 19 и 22 марта в ТРК дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Охранники прошли все помещения торгового центра, задымления не нашли. Однако отключить сигнализацию вручную не удалось. Тогда это сделал техник, который в настройках выключил всю систему оповещения, сообщает Telegram-канал Mash, приводя запись рассказа об этом охранника ТЦ Евгения Колесникова.
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.
Среди задержанных в том числе охранник торгового центра Сергей Антюшин, который якобы отключил сигнализацию. Он также на допросе пояснил, что сигнализацию не могли выключить, когда она срабатывала самопроизвольно. Также он рассказал о нарушениях в ТЦ.
При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.
Власти Кемерово разместили всю информацию о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» для уточнения этого списка.
Во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин, который возложил цветы к сгоревшему ТРК, провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.
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