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В Аргентине 68 дельфинов выбросились на берег
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В Аргентине 68 дельфинов выбросились на берег 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Аргентине сразу 68 дельфинов выбросились на пляж в районе порта Пуэрто-Мадрин, расположенного в северо-восточной части провинции Чубут. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Национального центра Патагонии (CENPAT) удалось спасти и выпустить в море всего 19 млекопитающих, сообщило агентство EFE.
"На берег выбросились амазонские дельфины (Inia geoffrensis), которые считаются самыми крупными речными дельфинами", — сообщили представители CENPAT.
Они выразили недоумение по поводу того, что сразу столько млекопитающих этого вида оказались очень близко от пляжа, из-за чего были выброшены волнами на берег. Обычно подобные случаи крайне редко случаются с амазонскими дельфинами, и практически не случалось их массовой гибели в результате подобных происшествий.
Сотрудники CENPAT удалили с пляжа тела погибших млекопитающих и начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.
Амазонские дельфины, которых также называют иниями или боуто, вырастают до 3 метров в длину и их вес может достигать 200 кг. В мутной воде они хорошо ориентируется при помощи эхолокации, а также великолепного слуха и осязания. По сравнению с другими дельфинами, Inia geoffrensis плавают с меньшей скоростью, до 3 км/ч в среднем. Максимальная скорость амазонского дельфина — 22 км/ ч.
Как отмечают эксперты, причины массовых выбросов дельфинов на сушу бывают разные, например, дезориентация вожака стаи или инфекция. Оказавшись на берегу, морские млекопитающие уже не могут вернуться в океан без посторонней помощи и погибают в течение нескольких часов.
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