Техдиректору «Зимней вишни» предъявили обвинение

Техническому директору ТЦ «Зимняя Вишня» Георгию Соболеву задержанному в воскресенье, 25 марта, предъявили обвинение, передает корреспондент VSE42.Ru из зала Заводского районного суда.

Соболев 1974 года рождения работал в ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» и был задержан непосредственно в момент тушения пожара.

Прокурор просил о продлении задержания до 72 часов, но в итоге обвиняемого задержали до 15:00 среды, 28 марта 2018 года.

Сам Соболев заявил, что «сделал все, что было выше его сил», что «все системы безопасности работали исправно», добавив, что «про отключение сигнализации дать комментарии не может», после чего принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.