Сатисфакция: пранкер отомстил РФ «за Донбасс»

Пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерове отмщением за Донбасс

Свои действия — Вольнов распускал слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове — пранкер считает сатисфакцией за гибель соотечественников в Донбассе.

«Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — полагает проживающий на Украине блогер.

Дело в отношении Кувикова возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Российские следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста. В ближайшее время он также будет объявлен в розыск.

Вольнов опубликовал запись телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга на своем YouTube-канале 25 марта. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях. Позже пранкер заявил, что «насчитал» 300 жертв, проанализировав число мест в кинозалах.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.