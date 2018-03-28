Кадыров накажет врагов России в рамках закона

В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — заявил Умаров. Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков — Прим. ред.).

"У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", — отметил чиновник. При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Кувикова объявят в международный розыск. Также против него было возбуждено дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово , вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.

Группа кемеровчан, один из которых потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку и передачу Вольнова правосудию.