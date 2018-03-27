Россияне рассказали, как решить проблемы пожарной безопасности

Большинство россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что проблемы пожарной безопасности на крупных объектах может решить «только тотальная борьба с коррупцией».

Респондентам задали такой вопрос: «Помогут ли кадровые перестановки решить проблемы пожарной безопасности на крупных объектах?». По мнению, 42 процентов опрошенных отдельные увольнения ни к чему не приведут, и «нужно менять систему».

Пять процентов участников опроса признали необходимость «каких-то перестановок».

Всего в опросе приняли участие 30 110 человек.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших и 44 пострадавших.

Позже администрация города Кемерово опубликовала список свой список жертв, пострадавших и пропавших без вести. Пропавшими без вести к 27 марта власти считают 38 человек, в том числе 26 детей. Возраст еще двух пропавших неизвестен. Среди жертв пожара, чьи личности установлены, — 25 человек, 13 из которых — дети. Дата рождения еще одного погибшего не уточняется. Пострадали при пожаре, по данным властей, 69 человек, в том числе 24 ребенка и один сотрудник МЧС.

По факту пожара следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи допросили по делу пятерых человек, фигурантам дела предъявили обвинение.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.