Ещё
После пожара в Кемерово в морг доставлены 59 погибших
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После пожара в Кемерово в морг доставлены тела 59 погибших, опознано 21 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
После пожара в Кемерово обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших, из них опознали 21, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.
"С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения", — сказала она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Тулеев рассказал, что пропустил трагедию в ТЦ в Кемерово через себя СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара Эксперт рассказал, кто может быть виновен в трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову248
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»813
Витас арестован45
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение