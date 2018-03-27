«Слухи ходят самые разные»: кемеровчанин рассказал о гражданской комиссии

Слухи ходят самые разные Митинг на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается уже почти девять часов. Одним из главных вопросов жителей Кемерово к властям стало то, что они якобы скрывают истинное количество жертв. Очевидец из инициативной группы, поехавшей проверять морги города, рассказал РИА Новости об увиденном.

"Слухи по городу ходят самые разные — что морг забит телами, что их вывозили из Кемерово чуть ли ни рефрижераторами. Конечно, морги всей области и тем более соседних регионов мы проверить не можем, но в городской съездили — мэр дал нам автобус", — рассказал Сергей РИА Новости. С лозунгом "Правды! Правды!" кемеровчане весь вторник стояли на площади Советов в центре города. Власти предложили инициативной группе проверить, сколько на самом деле тел содержится в местном морге и сколько приготовлено могил. На предложение мэра города Ильи Середюка отозвалось около десятка человек, в том числе Сергей — как он себя охарактеризовал, "местный блогер и студент".

"Самые недоверчивые заглядывали даже в подвал, на чердак и в гараж, ожидая увидеть рефрижератор. Но ничего экстраординарного мы не заметили. У нас были списки погибших и пропавших без вести, которые собирают горожане в соцсетях, а также дали власти. Сейчас в списках около 70 фамилий, правда, некоторые даны под инициалами", — объяснил активист. С делегацией был сотрудник мэрии, который настоял на том, чтобы в морге им открыли все помещения.

Увиденное в морге примерно соответствовало этим спискам.

"Нам показали опознанные тела, готовые к выдаче родственникам, неопознанные и останки", — рассказал молодой человек. Их как раз и было около шести десятков — плюс покойные, чья смерть никак не связана с ТЦ "Зимняя вишня", — предполагает он. Поездка на кладбище

"Мэр снова предложил собрать группу, я опять поехал, только теперь на кладбище. Мы увидели там семь могил, а также длинную ровную площадку, где тоже будут могилы", — рассказал Сергей агентству. Однако вернувшись на митинг с докладом, активисты обнаружили, что в толпе уже гуляет новый слух — о якобы длинных рядах свежих могил, уже приготовленных для захоронений.

Сделанные в поездке фото и видео он собирается выложить в соцсети — для отчета.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.