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Тулеев рассказал Путину о начале пожара в ТРК
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Тулеев рассказал Путину о начале пожара в ТРК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал президенту Владимиру Путину, что, по словам очевидцев, в ТРК «Зимняя вишня» был детский утренник с фейерверками, с которых и начался пожар.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
«Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», — доложил Тулеев Путину.
Ранее сообщалось, что Тулеев назвал собравшихся на митинг в центре города кемеровчан «бузотерами» и усомнился в их связи с погибшими. Митингующие ответили на слова губернатора.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.
Вечером в понедельник Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы, а после провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Глава государства пообещал наказать всех виновных в трагедии.
Также во вторник Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
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