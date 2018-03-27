У Sukhoi Superjet 100 отказали датчик скорости

Раскрыты данные о неисправностях Sukhoi Superjet 100

России раскрыли данные о семи инцидентах с участием пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в материале FlightGlobal, на который обратила внимание «Лента.ру»

Кроме того, экипажи лайнеров, следовавших в Архангельск и Платов, на высоте 0,6-1,2 километра обнаружили несоответствия в показателях скорости. У направлявшегося в Платов лайнера также возникли проблемы с авионикой и автопилотом. Самолеты вернулись в Шереметьево.

Затем пилоты летевшего в Дрезден лайнера на высоте в 2,1 километра зафиксировали неполадки с датчиком скорости. Экипаж рейса Москва-Челябинск на высоте более десяти километров заметил несоответствия в показателях скорости. Оба лайнера вернулись в Шереметьево.

Разбросом показателей скорости объясняли и крушение самолета Ан-148, 11 февраля отправившегося из Домодедово Орск . Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.

В МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.