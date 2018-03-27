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У Sukhoi Superjet 100 отказали датчик скорости
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Раскрыты данные о неисправностях Sukhoi Superjet 100 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В России раскрыли данные о семи инцидентах с участием пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в материале FlightGlobal, на который обратила внимание «Лента.ру».
По данным FlightGlobal, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Ространснадзор выяснили, что 4-5 февраля с неполадками столкнулись три самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». Один из ближнемагистральных лайнеров направлялся из Шереметьево в Волгоград, другой — в Минск, третий — в Анапу. Все три воздушных судна остались в аэропорту.
Кроме того, экипажи лайнеров, следовавших в Архангельск и Платов, на высоте 0,6-1,2 километра обнаружили несоответствия в показателях скорости. У направлявшегося в Платов лайнера также возникли проблемы с авионикой и автопилотом. Самолеты вернулись в Шереметьево.
Затем пилоты летевшего в Дрезден лайнера на высоте в 2,1 километра зафиксировали неполадки с датчиком скорости. Экипаж рейса Москва-Челябинск на высоте более десяти километров заметил несоответствия в показателях скорости. Оба лайнера вернулись в Шереметьево.
В «Гражданских самолетах Сухого» связали случившееся с суровыми погодными условиями. С такими же проблемами столкнулся летевший 4 февраля в Стамбул Airbus A320.
Разбросом показателей скорости объясняли и крушение самолета Ан-148, 11 февраля отправившегося из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.
В МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.
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