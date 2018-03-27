Фигурантов дела о пожаре в Кемерово попросили арестовать

Фигурантам дела о пожаре в ТЦ предъявили обвинения

Фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» предъявили обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Следователи попросили арестовать обвиняемых. В ближайшее время фигурантов дела доставят в суд для избрания меры пресечения.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.

По факту пожара следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала.

По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.