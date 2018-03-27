СК пришел с обысками в школу после пожара в ТЦ

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ начали проводить обыски и изымать документы в Трещинской общеобразовательной школе, ученики которой погибли при пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным Mash, следователи также намерены допросить директора, учителей и «всех, кто имел отношение» к поездке 5А класса в Кемерово Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших. СМИ писали, что 25 марта 12 школьников из поселка Трещевский вместе с классным руководителем и родителями пошли в кино в торговый центр. Классная руководительница, сопровождавшая детей, выжила, о судьбе детей информации нет. Источник « Московского комсомольца » в местной администрации заявлял, что почти весь 5а класс числится в списке пропавших без вести при пожаре. По данным «МК», дети приехали в ТЦ, чтобы поиграть в боулинг и отдохнуть в детской комнате, а в кино они не собирались.