В Нижнем Новгороде зажгут свечи после ЧП в Кемерово

Траурная акция, посвященная памяти погибших в Кемерово, пройдет в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы акции — Молодежная палата Нижнего Новгорода.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
"Двадцать седьмого марта, в 18.00 у памятника Чкалова на площади Минина и Пожарского нижегородцы почтут память жертв трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Траурное мероприятие откроется минутой молчания, после которой его участники зажгут свечи. Присоединиться к акции смогут все желающие поддержать жителей Кемерово в тяжёлые дни", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, глава Нижегородской области Глеб Никитин направил правительственную телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).