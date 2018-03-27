В Нижнем Новгороде зажгут свечи после ЧП в Кемерово

"Двадцать седьмого марта, в 18.00 у памятника Чкалова на площади Минина и Пожарского нижегородцы почтут память жертв трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Траурное мероприятие откроется минутой молчания, после которой его участники зажгут свечи. Присоединиться к акции смогут все желающие поддержать жителей Кемерово в тяжёлые дни", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.