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«Зимняя вишня» выразила соболезнования за пожар
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Персонал ТЦ «Зимняя вишня» выразил соболезнования в связи с ЧП в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство и сотрудники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где во время пожара погибли 64 человека, на своем сайте выразили соболезнования семьям погибших.
Теперь по ссылке ТРЦ "Зимняя вишня" в интернете открывается лишь траурная страница — на черном фоне только огонек зажженной свечи и слова соболезнования.
"Руководство и сотрудники ТРЦ "Зимняя вишня" выражают глубочайшие соболезнования родственникам погибших в пожаре, который 25 марта произошел в торговом центре. Эта трагедия, к сожалению, коснулась многих семей. Сложно найти слова поддержки, которые хоть немного могли бы приглушить боль людей, потерявших близких", — говорится в сообщении.
Упоминается также о готовности персонала торгово-развлекательного центра сотрудничать со следствием в выяснении обстоятельств случившегося. Кроме того, сообщается о намерениях выплатить родственникам погибших компенсацию — по 3 миллиона рублей на каждого погибшего.
"Скорбим вместе с вами", — сказано в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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