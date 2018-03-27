«Зимняя вишня» выразила соболезнования за пожар

Персонал ТЦ «Зимняя вишня» выразил соболезнования в связи с ЧП в Кемерово

Руководство и сотрудники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово , где во время пожара погибли 64 человека, на своем сайте выразили соболезнования семьям погибших.

"Руководство и сотрудники ТРЦ "Зимняя вишня" выражают глубочайшие соболезнования родственникам погибших в пожаре, который 25 марта произошел в торговом центре. Эта трагедия, к сожалению, коснулась многих семей. Сложно найти слова поддержки, которые хоть немного могли бы приглушить боль людей, потерявших близких", — говорится в сообщении. Теперь по ссылке ТРЦ "Зимняя вишня" в интернете открывается лишь траурная страница — на черном фоне только огонек зажженной свечи и слова соболезнования.

"Скорбим вместе с вами", — сказано в сообщении. Упоминается также о готовности персонала торгово-развлекательного центра сотрудничать со следствием в выяснении обстоятельств случившегося. Кроме того, сообщается о намерениях выплатить родственникам погибших компенсацию — по 3 миллиона рублей на каждого погибшего.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.