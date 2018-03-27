Родственники насчитали 85 пропавших при пожаре в ТЦ

Представители штаба, в который вошли родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», собрали информацию о 85 пропавших без вести. Об этом сообщает «Интерфакс».

Неназванный собеседник агентства заявил, что данные о пропавших без вести при пожаре людях были получены лично, по почте и SMS. Фамилии пропавших не повторялись. По его словам, 70 процентов в списке пропавших без вести — дети в возрасте 10-13 лет.

Этот список представители штаба планируют передать полиции.

По данным «Интерфакса», ранее в штабе были вывешены списки погибших, в которых числился 41 несовершеннолетний. Члены инициативной группы родственников, посетивших морг, подтвердили данные МЧС о 64 жертвах пожара. По их словам, среди погибших — около 20 взрослых, остальные — дети.

Издание The Village сообщало, что в третьем кинозале ТЦ, где во время пожара шел мультфильм «Шерлок Гномз», мог погибнуть 41 зритель: на сеанс было продан 41 билет, а зал оказался заблокированным, и спастись оттуда никому не удалось.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших.

Член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий альтернативный список пропавших без вести, ранее говорил, что у него есть информация о 78 пропавших, из которых около 70 — дети.

Мэр города Илья Середюк предложил горожанам, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить с проверкой морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых участников митинга и отправил их туда на автобусе.