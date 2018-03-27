Подозреваемый в нападениях на букмекерские конторы задержан

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона, и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе", — рассказала представитель МВД.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбое. Заявитель рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы деньги, после чего скрылись.