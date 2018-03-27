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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кемерове
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Врачи оценивают состояние десяти пострадавших при пожаре в Кемерове как стабильное 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Медики оценивают состояние 10 из 11 госпитализированных после пожара в ТЦ в Кемерове в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского как стабильное и не вызывающее опасений. Об этом во вторник сообщил журналистам главный врач больницы Андрей Иванов.
"Десять пациентов легкой степени тяжести, было всего 58 обращений, все обследовались на отравление угарным газом, те, у кого диагноз снят, выписаны на амбулаторное лечение, остальные постепенно выписываются", — сказал главврач.
Состояние еще одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, он пока находится в реанимации. Это пострадавший, который упал с четвертого этажа. У него, по словам врачей, наблюдается положительная динамика.
Всего, по последним данным, госпитализировали 15 человек, 11 из них находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Общее число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" превышает 60. Самый "тяжелый" пациент — 11-летний мальчик — во вторник был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит самостоятельно.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.
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