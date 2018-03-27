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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали
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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали
Говорит Москва
12 часов назад
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В воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в
Кемерове
произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека, более 50 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В регионе объявлен трёхдневный траур.
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