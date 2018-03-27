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ДНК-экспертизу погибших в Кемерово завершат за три дня
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ДНК-экспертизу погибших в Кемерово завершат за три дня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспертиза ДНК всех погибших в пожаре ТЦ "Зимняя вишня" будет завершена за три дня, сообщил вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с горожанами.
"Когда тело опознано, оно передается в похоронное бюро, которое выделено одно — специализированное муниципальное бюро… Всем родственникам, кто заявился и кто не опознал тела — всем предложили сдать анализы для проведения ДНК-экспертизы. Специально был отправлен самолет с лабораторией для проведения ДНК-экспертизы. Работают специалисты круглосуточно, примерно в течение трех суток будут установлены все данные", — сообщил Цивилев.
Он оговорился, что первые данные будут поступать и раньше, трое суток — это последний срок.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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