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Охранник «Зимней вишни» объяснил отключение сигнализации
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Охранник «Зимней вишни» объяснил отключение сигнализации 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Охранник кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин во время допроса в СК рассказал, что в торговом центре самопроизвольно срабатывала сигнализация, а гидранты частично не работали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Антюшина, из-за проблем с сигнализацией охранники иногда не могли ее выключить и «вызывали системщика». Он подчеркнул, что сотрудники охраны «постоянно докладывали руководству» о имевшихся в ТЦ проблемах.
«Часть гидрантов не работает, часть — протекают. Эвакуационные выходы захламлены и так было всегда», — заявил он.
Охранники добавил, что проходу там мешали стройматериалы и «черные мешки с мусором». Он утверждает, что руководство ТЦ на жалобы не реагировало и не читало «донесения в журнале дежурств».
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших.
По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.
Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. Бастрыкин добавил, что в СК не могут найти «разумного объяснения» действиям охранника, и назвал сотрудника охраны «неподготовленным человеком».
В СК также сообщали, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы.
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