ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово

Депутаты Госдумы заслушают доклады руководителей профильных ведомств по итогам расследования обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерово, в нижнюю палату парламента также будет приглашен глава МЧС Владимир Пучков, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Как только закончится расследование причин произошедшего, мы с вами планируем пригласить главу министерства по чрезвычайным ситуациям (Владимира) Пучкова с тем, чтобы он нам доложил, почему это стало возможным", — заявил в ходе пленарного заседания Володин.
"Как только МЧС закончит расследование со своей стороны причин пожара, а это относится к их компетенции, если это будет компетенция правоохранительных органов, соответственно, пригласим представителей правоохранительных органов и заслушаем доклад, соответственно, руководителей ведомств", — отметил спикер Госдумы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).