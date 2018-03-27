ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово

Госдума заслушает доклады по итогам расследования ЧП в Кемерово

"Как только закончится расследование причин произошедшего, мы с вами планируем пригласить главу министерства по чрезвычайным ситуациям (Владимира) Пучкова с тем, чтобы он нам доложил, почему это стало возможным", — заявил в ходе пленарного заседания Володин. "Как только МЧС закончит расследование со своей стороны причин пожара, а это относится к их компетенции, если это будет компетенция правоохранительных органов, соответственно, пригласим представителей правоохранительных органов и заслушаем доклад, соответственно, руководителей ведомств", — отметил спикер Госдумы. Депутаты Госдумы заслушают доклады руководителей профильных ведомств по итогам расследования обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерово , в нижнюю палату парламента также будет приглашен глава МЧС Владимир Пучков , сообщил спикер ГД Вячеслав Володин

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.