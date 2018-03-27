В Ленинградской области микроавтобус с детьми попал в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 марта. / ТАСС /. Микроавтобус «Газель», в котором находились пять детей и сопровождающий, столкнулся с другим микроавтобусом на 200-м километре федеральной трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области . Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, после ДТП детей доставили в больницу.

"Микроавтобус «Газель», там было пять детей и один сопровождающий, столкнулся с Fiat Ducato. После ДТП детей отправили в больницу для обследования", — сказали в управлении ГИБДД

В ведомстве добавили, что после осмотра врачами детей отпустили из больницы, так как никто из них не пострадал. «Причина ДТП — водитель Fiat не справился с управлением. Он также не пострадал», — отметили в управлении ГИБДД.