В Ленинградской области микроавтобус с детьми попал в ДТП 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Микроавтобус «Газель», в котором находились пять детей и сопровождающий, столкнулся с другим микроавтобусом на 200-м километре федеральной трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, после ДТП детей доставили в больницу.
"Микроавтобус «Газель», там было пять детей и один сопровождающий, столкнулся с Fiat Ducato. После ДТП детей отправили в больницу для обследования", — сказали в управлении ГИБДД.
В ведомстве добавили, что после осмотра врачами детей отпустили из больницы, так как никто из них не пострадал. «Причина ДТП — водитель Fiat не справился с управлением. Он также не пострадал», — отметили в управлении ГИБДД.