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В Самаре ребенок попал в больницу, упав со шведской стенки
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В Самаре ребенок попал в больницу, упав со шведской стенки 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным источника в правоохранительных органах, ребенок упал со шведской стенки. Инцидент произошел дома. Где в это время были родители, сейчас выясняется, по факту произошедшего проводится проверка.
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