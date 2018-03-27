Путин призвал собственников «Зимней вишни» появиться

Путин призвал собственников площадей «Зимней вишни» появиться

Президент Владимир Путин заявил, что в расследовании причин пожара в Кемерово необходимо участие собственников площадей сгоревшего ТРК «Зимняя вишня».

Путин на совещании в Кемерово, запись которого была продемонстрирована в эфире канала «Россия-24», заявил, что нужно «как следует» разобраться с причинами трагедии, и собственники площадей ТРК «должны появиться и поучаствовать во всей этой работе».

При этом глава государства подчеркнул, что собственники лишь «сдали в аренду (помещения — прим. ВЗГЛЯД) и все», а «органы государственной власти — городские органы в данном случае, прежде всего, — должны обеспечить необходимый уровень безопасности», передает РИА «Новости»

«Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались — как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность», — доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Президент признался, что первым чувством, когда он услышал о количестве погибших и, в частности, погибших детей, было «не плакать, а реветь». И добавил: «А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».

Глава СК заявил, что разбирательство начнется «с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр (ТРК „Зимняя вишня“ — прим. ВЗГЛЯД), видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными».

Он добавил, что будет проводиться и строительная экспертиза.

Напомним, президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.

Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого он пообещал наказать всех виновных в трагедии.