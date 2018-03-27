Ещё
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавина разнесла парковку на Эльбрусе 

Рамблер 5 часов назад
Инцидент произошёл 24 марта в Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса. Очевидцы засняли как снежная лавина буквально раздавила парковку. Сошедшая с гор снежная волна постепенно надвигалась на машины, но остановить её не было возможности. Некоторые автомобили повреждены лишь слегка, но другие пострадали гораздо сильнее, в том числе и из-за столкновений между собой. К счастью, поток снега остановился, не дойдя до построек. Аварийные службы немедленно приняли меры к исправлению ситуации. К счастью, никто из людей не пострадал.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще две страны вышлют российских дипломатов148
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово108
Путин произвел перестановки в МИД76
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»793
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение