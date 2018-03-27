Лавина разнесла парковку на Эльбрусе 

Инцидент произошёл 24 марта в Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса. Очевидцы засняли как снежная лавина буквально раздавила парковку. Сошедшая с гор снежная волна постепенно надвигалась на машины, но остановить её не было возможности. Некоторые автомобили повреждены лишь слегка, но другие пострадали гораздо сильнее, в том числе и из-за столкновений между собой. К счастью, поток снега остановился, не дойдя до построек. Аварийные службы немедленно приняли меры к исправлению ситуации. К счастью, никто из людей не пострадал.