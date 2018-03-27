Ходорковский посоветовал пользовательнице Twitter умереть 

Ходорковский опубликовал в своем твиттере ссылку на созданную им петицию на портале Change.org.

«Мы еще можем чего-то требовать, а вы можете только упрашивать, чтобы вас презирали немножко поменьше, чем сейчас», — написала она, добавив, что даже упрашивания «вряд ли будут иметь результат».

«Умри», — написал Ходорковский ей в ответ.

Пользовательница @stnikolaevna в комментарии к этой записи поинтересовалась у Ходорковского, «кто он такой, чтобы требовать».