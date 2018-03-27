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Ходорковский посоветовал пользовательнице Twitter умереть
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Ходорковский посоветовал пользовательнице Twitter умереть 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший глава ЮКОСА Михаил Ходорковский пожелал пользовательнице Twitter «умереть» в ответ на ее комментарий.
Ходорковский опубликовал в своем твиттере ссылку на созданную им петицию на портале Change.org.
«Требуем открытого расследования гибели людей в Кемерово», — написал он.
Пользовательница @stnikolaevna в комментарии к этой записи поинтересовалась у Ходорковского, «кто он такой, чтобы требовать».
«Мы еще можем чего-то требовать, а вы можете только упрашивать, чтобы вас презирали немножко поменьше, чем сейчас», — написала она, добавив, что даже упрашивания «вряд ли будут иметь результат».
«Умри», — написал Ходорковский ей в ответ.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.
Пожар в «Зимней вишне» назвали одним из шести крупнейших в России за сто лет.
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