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Гаражная дверь покалечила авто
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Гаражная дверь покалечила авто 

Рамблер 5 часов назад
Новая история о суровых буднях Челябинска, попавшая в объектив видеорегистратора. Автолюбитель стоял перед автосервисом и ожидал своей очереди. Погода была ветреной, но сложно было предположить, что ветер повредит машину. Однако в какой-то момент из-за ветра одна створка гаража приоткрылась, затем приоткрылась и вторая. Но, видимо, она была плохо закреплена, потому слетела с петель и начала падать. Мощная металлическая дверь при падении задела машину автомобилиста. К счастью, лобовое стекло дверь не задела, да и сам водитель отделался лишь сильными эмоциями.
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