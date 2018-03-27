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Мужчина пострадал при пожаре на заброшенном складе в Лодейнопольском районе
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Мужчина пострадал при пожаре на заброшенном складе в Лодейнопольском районе 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Минувшей ночью в Лодейнопольском районе Ленинградской области тушили пожар на заброшенном складе. С места происшествия госпитализировали пострадавшего.
Поздним вечером в понедельник, 26 марта, спасателям ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о пожаре на улице Дмитрия Арсёнова в Лодейном Поле. На место происшествия выехала дежурная смена 132 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона на двух пожарных машинах.
Как выяснилось, горел заброшенный склад на площади примерно 20 квадратных метров. Ночью 27 марта пожар был ликвидирован.
По данным полиции, в результате пожара ожоги получил мужчина. Его госпитализрировали.
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