Мужчина пострадал при пожаре на заброшенном складе в Лодейнопольском районе

Минувшей ночью в Лодейнопольском районе Ленинградской области тушили пожар на заброшенном складе. С места происшествия госпитализировали пострадавшего. Поздним вечером в понедельник, 26 марта, спасателям ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о пожаре на улице Дмитрия Арсёнова в Лодейном Поле. На место происшествия выехала дежурная смена 132 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона на двух пожарных машинах. Как выяснилось, горел заброшенный склад на площади примерно 20 квадратных метров. Ночью 27 марта пожар был ликвидирован. По данным полиции, в результате пожара ожоги получил мужчина. Его госпитализрировали.