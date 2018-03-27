Ребенок погиб при возгорании частного дома на Ставрополье

При пожаре в частном доме в станице Марьинской Ставропольского края умер ребенок. Как сообщил портал Newstracker.ru, еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Возгорание произошло в ночь на минувший понедельник. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую МЧС в 23:54 по московскому времени 25 марта. Загорелся частный дом по улице Октябрьской. В результате возгорания дом площадью 40 квадратных метров был практически полностью уничтожен.

На тушение пожара прибыли шесть специалистов и две единицы техники. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.