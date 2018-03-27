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Озвучена наиболее вероятная версия ЧП в Кемерове
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Следствие определило наиболее вероятную причину пожара в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Короткое замыкание является наиболее вероятной причиной пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», доложил президенту Владимиру Путину глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово.
«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин на совещании, кадры которого демонстрирует канал «Россия 24».
Он подчеркнул, что для установления окончательной причины назначен ряд экспертиз, передает ТАСС.
Бастрыкин напомнил, что следствием уже задержано пять человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.
Глава СК добавил, что «система безопасности (…) была фактически брошена на произвол судьбы» охранниками «и не функционировала».
Он подтвердил также, что многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.
Напомним, накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.
Во вторник рано утром Владимир Путин прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Позже президент России провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, указав на причину гибели людей. Тогда же было озвучено, что пожарная сигнализация в ТРК не работала неделю.
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