Озвучена наиболее вероятная версия ЧП в Кемерове

Следствие определило наиболее вероятную причину пожара в Кемерово

Он подчеркнул, что для установления окончательной причины назначен ряд экспертиз, передает ТАСС

Бастрыкин напомнил, что следствием уже задержано пять человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Глава СК добавил, что «система безопасности (…) была фактически брошена на произвол судьбы» охранниками «и не функционировала».

Он подтвердил также, что многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.

Во вторник рано утром Владимир Путин прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Позже президент России провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, указав на причину гибели людей. Тогда же было озвучено, что пожарная сигнализация в ТРК не работала неделю.