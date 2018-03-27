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Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей
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Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей
Lenta.ru
51 минуту назад
Фото:
ТАСС
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1
При пожаре в кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок, передает
«Интерфакс»
.
Всего погибли 64 человека, списки вывешены в штабе, созданном родственниками жертв пожара.
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