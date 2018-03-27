Ещё
Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
При пожаре в кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок, передает «Интерфакс».
Всего погибли 64 человека, списки вывешены в штабе, созданном родственниками жертв пожара.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово330
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии256
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней78
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной40
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США285
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение