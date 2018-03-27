В Грозном разбирают завалы на крыше дома после пожара

В Грозном разбирают завалы на крыше многоэтажки после пожара

Городские службы разбирают после пожара завалы на крыше 12-этажного жилого дома в центре Грозного , сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы мэрии.

Накануне вечером на проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Гранд-Парк" загорелась крыша многоэтажного жилого дома № 42. Пожар удалось потушить до распространения на квартиры жильцов. По данным минздрава региона, никто не пострадал.

"Городские службы в настоящее время разбирают завалы на крыше, вывозят мусор. После этого ремонтные бригады начнут восстановление поврежденной крыши", — сообщил собеседник агентства. Глава Чечни Рамзан Кадыров , побывав на месте пожара, в понедельник написал в Telegram, что по его поручению "с утра крышу поменяют".