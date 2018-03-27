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В Грозном разбирают завалы на крыше дома после пожара
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В Грозном разбирают завалы на крыше многоэтажки после пожара 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Городские службы разбирают после пожара завалы на крыше 12-этажного жилого дома в центре Грозного, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы мэрии.
Накануне вечером на проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Гранд-Парк" загорелась крыша многоэтажного жилого дома № 42. Пожар удалось потушить до распространения на квартиры жильцов. По данным минздрава региона, никто не пострадал.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, побывав на месте пожара, в понедельник написал в Telegram, что по его поручению "с утра крышу поменяют".
"Городские службы в настоящее время разбирают завалы на крыше, вывозят мусор. После этого ремонтные бригады начнут восстановление поврежденной крыши", — сообщил собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что причина возгорания пока не установлена.
"Следственные действия на месте пожара завершены, причина будет установлена в ходе расследования" — отметили в ведомстве.
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