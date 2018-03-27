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Число госпитализированных в результате пожара в Кемерове возросло до 15
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Число госпитализированных в результате пожара в Кемерове возросло до 15 

ТАСС 13 часов назад
Число госпитализированных в результате пожара в Кемерове возросло до 15 человек, более 50 обратились за помощью — Скворцова /ТАСС/.
ТАСС: последние новости
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