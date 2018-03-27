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На Алтае паводок подтопил около тысячи домов
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На Алтае паводок подтопил около тысячи домов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : газета "Город Белокуриха"
Около 40 населённых пунктов и порядка тысячи домов попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Ранее сообщалось, что власти края ввели режим ЧС в городе-курорте федерального значения Белокуриха из-за подтопления 38 частных домов и 50 участков.
"Гидрологическая обстановка в Алтайском крае сохраняется напряжённой. В настоящее время порядка 40 населённых пунктов попали в зону подтопления (около одной тысячи домовладений). Организована эвакуация населения, однако люди крайне неохотно покидают дома, а зачастую вообще отказываются выезжать", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко призвал с особой ответственностью организовать оповещение и эвакуацию населения из опасных территорий.
"Воду мы ничем не остановим. При масштабном подтоплении территории главное — своевременно оповестить людей и эвакуировать из опасной зоны. Это единственный способ защитить людей, спасти их. На то мы и власть, чтобы решать эти вопросы организованно", — цитирует пресс-служба Диденко.
По данным главка, в крае сосредоточена группировка МЧС России в количестве более 700 человек и 148 единиц техники. Спасатели сформированы в мобильные группы по 12 человек, распределены по проблемным населённым пунктам для организации экстренной помощи населению.
Глава СРЦ подчеркнул, что группировка может быть увеличена ещё. Как только позволят погодные условия, в Алтайский край будет передислоцирован из Красноярска вертолёт Ми-8 для проведения воздушной разведки, эвакуации, доставки специалистов и жизненно необходимых средств.
Погодный прогноз и прогноз развития гидрологической ситуации пока неблагоприятный — до конца недели осадки и повышение температуры воздуха.
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