Парадоксальная смерть «великого афериста» Мавроди

Телеканал РЕН ТВ назвал «парадоксальной» смерть основателя «МММ» Сергей Мавроди : человек, ставший символом эпохи финансовых пирамид, почувствовал себя плохо на автобусной остановке, а через день после этого умер в обычной больнице.

РЕН ТВ отмечает, что собственного автомобиля у Мавроди, в руках которого когда-то были миллиарды рублей, к концу жизни так и не появилось. А врачи не смогли продлить жизнь человека, который когда-то обещал спасти финансовую систему страны, но привел многих россиян к краху.

О смерти Мавроди стало известно 26 марта. Основатель «МММ» почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве . Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в сердце, его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Причиной смерти Мавроди назвали сердечный приступ.

Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В детстве у него диагностировали врождённый двусторонний порок сердца. Он окончил МИЭМ, затем два года проработал в закрытом НИИ. В 1989 году Мавроди основал кооператив «МММ», на базе которого появилось и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой. По разным данным, от 10 до 15 миллионов человек пострадали от деятельности этой пирамиды.

РЕН ТВ отмечает, что миллионы россиян, которые ничего не знали о «диком капитализме», поверили в пирамиду Мавроди, «точно просчитанную умом программиста». По данным телеканала, после выхода из тюрьмы он рассказывал, что, если бы не он, деньги у россиян все равно бы кто-нибудь «увел». При этом Мавроди всегда оставался «закадровым» персонажем: даже «МММ» он руководил по телефону.

В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов компании АОЗТ «Инвест-Консалтинг», однако даже в заключении ему удалось выиграть выборы в Госдуму , позже его отпустили на свободу. В конце 1996 года против него снова возбудили дело о деятельности «МММ» и мошенничестве в особо крупном размере. Позже его объявили в розыск. Его искали за рубежом, но, как утверждалось, Мавроди все это время прятался в российской столице.

31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве. В апреле 2007 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам тюрьмы. Почти весь срок наказания к тому моменту он уже отбыл в СИЗО