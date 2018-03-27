Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»

Путин встретился с жителями Кемерово

Президент РФ Владимир Путин 27 марта встретился с инициативной группой жителей Кемерово , не доверяющих данным официального расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал горожан не сомневаться в достоверности официальных данных о числе жертв пожара. Он пообещал членам инициативной группы, среди которых есть родственники жертв и пострадавших, что расследование будет вестись тщательно, «несмотря на должности и звания».

Александр Бастрыкин. «Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил Путин. Президент отметил, что в городе работает следственная группа из ста человек, которую возглавляет руководитель Следственного комитета (СК) РФ

Он посоветовал не верить информации из соцсетей, которая часто оказывается недостоверной.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. В СК сообщали, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник не включил систему оповещения.

Пожар в «Зимней вишне» назвали одним из шести крупнейших в России за сто лет.

На центральной площади города после пожара собрались местные жители. Мэр города Илья Середюк предложил горожанам, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить с проверкой морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых самых активных участников митинга и отправил их туда на автобусе.

Путин провел в городе совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий пожара. Он заявил, что причинами происшествия в «Зимней вишне» стали «преступная халатность» и «разгильдяйство».