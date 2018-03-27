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В Москве расстреляли мужчину
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Неизвестные расстреляли мужчину на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
В столичном районе Очаково-Матвеевское неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 26 марта в 1-м Очаковском пер. был обнаружен мужчина 1955 г. рождения с огнестрельными ранениями.
«По предварительным данным, неизвестные граждане из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в потерпевшего и скрылись. Врачи «скорой помощи» доставили раненого в больницу», — сказал собеседник агентства.
Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству сообщили, что в службу «02» поступала информация о стрельбе с пострадавшим на западе столицы.
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