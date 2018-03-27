В Москве расстреляли мужчину

В столичном районе Очаково-Матвеевское неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 26 марта в 1-м Очаковском пер. был обнаружен мужчина 1955 г. рождения с огнестрельными ранениями.
«По предварительным данным, неизвестные граждане из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в потерпевшего и скрылись. Врачи «скорой помощи» доставили раненого в больницу», — сказал собеседник агентства.
Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.